Судно с зараженными продуктами на борту прибыло из Китая в Хабаровский край
В порт Ванино из Китая прибыло судно под японским флагом. При досмотре на его борту нашли продукты с жуками.
В порт Ванино из Китая прибыло судно под японским флагом. При досмотре на его борту нашли продукты с жуками.
Экспертиза показала, что маш заражен четырехпятнистой зерновкой, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Сейчас продукты помещены в изолированную рефкамеру, их вынос на берег запрещен.
«Четырехпятнистая зерновка является карантинным организмом для России. Заражение российской территории этими вредителями может нанести серьезный вред урожаю выращиваемых в России зернобобовых культур, прежде всего это горох, соя и фасоль», — отмечается в сообщении