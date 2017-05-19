Судно с зараженными продуктами на борту прибыло из Китая в Хабаровский край

Экспертиза показала, что маш заражен четырехпятнистой зерновкой, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по краю.

Сейчас продукты помещены в изолированную рефкамеру, их вынос на берег запрещен.