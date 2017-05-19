Китайцы дерзко нарушили госграницу в Хабаровском крае

Лодка с тремя рыбаками на борту браконьерским способом ловила рыбу в российской части вод реки.

Нарушители режима государственной границы РФ были задержаны пограничниками.

До принятия соответствующего процессуального решения у лиц изъяты средства нарушения государственной границы и орудия лова рыбы, сообщает погрануправление ФСБ по Хабаровскому краю.

Михаил Грач.