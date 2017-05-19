Китайцы дерзко нарушили госграницу в Хабаровском крае
В районе 61 км реки Средний Амур пограничным катером № 706 с осмотровой группой на борту, зафиксирован факт незаконного пересечения линии государственной границы китайцами, сообщает ИА «Дейта».
В районе 61 км реки Средний Амур пограничным катером № 706 с осмотровой группой на борту, зафиксирован факт незаконного пересечения линии государственной границы китайцами, сообщает ИА «Дейта».
Лодка с тремя рыбаками на борту браконьерским способом ловила рыбу в российской части вод реки.
Нарушители режима государственной границы РФ были задержаны пограничниками.
До принятия соответствующего процессуального решения у лиц изъяты средства нарушения государственной границы и орудия лова рыбы, сообщает погрануправление ФСБ по Хабаровскому краю.
Михаил Грач.