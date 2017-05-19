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05:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Зеленогорске в своей квартирое убита супружеская пара

Под подозрением — знакомый супругов.

Двойное убийство в Зеленогорске раскрыли полицейские ГУ МВД Красноярского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жительница Зеленогорска обратилась в полицию и рассказала, что её соседи не отвечают на телефонные звонки и не открывают двери. Группа немедленного реагирования выехала на место происшествия. Для того, чтобы попасть в дом, им пришлось вызвать спасателей, которые проникли в квартиру и обнаружили тело мужчины в крови. После этого в подъезде, в мусоропроводе, нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Установлено, что это хозяева квартиры 51 и 48 лет.

Участковые прошли по квартирам и опросили соседей. Подозреваемый в преступлении был задержан. Им оказался 38-летних знакомый убитых, который работал дворником и часто помогал супругам по хозяйству, в частности, гулял с собаками.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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