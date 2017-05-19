Прокурор попросил для охраны брата мэра Владивостока по 2 года условно

Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.

Гособвинение попросило суд назначить охранникам предприятий брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева наказание в виде двух лет лишения свободы условно по делу о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Павла Брыкина. Свои требования прокуратура выдвинула во время прений по уголовному делу в отношении Олега Фецыча и Антона Таюрского, которые прошли в пятницу, 19 мая, во Фрунзенском районном суде Владивостока, передает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, корреспондент программы «Честный детектив» Павел Брыкин ранее заявил, что 7 июня 2016 года у здания приморского УФСБ во время съемок репортажа о деятельности арестованного мэра Игоря Пушкарева на него напали охранники ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» и «Востокцемент» (предприятия принадлежат брату градоначальника Андрею Пушкарева) — Олег Фецыч и Антон Таюрский. По факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенном с насилием, было возбуждено уголовное дело, а сотрудники службы охраны довольно оперативно попали на скамью подсудимых.

В ходе прений представитель прокуратуры заметил, что «совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств подтверждает виновность Фецыча и Таюрского в совершении инкриминируемых им деяний». Так, показания подсудимых о произошедшем, гособвинение сочло противоречивыми, надуманными и непоследовательными. В частности, они видели странного и подозрительного человека недалеко у входа в УФСБ по Приморскому краю с чем-то похожим на электрошокер в руках, но сотрудников полиции они не вызвали. А то, что свидетели стороны защиты заявили обратные обвинению показания, так они, по мнению прокуратуры, длительное время находятся в служебных и доверительных отношениях, а потому и поддерживают версию Фецыча и Таюрского.

А вот показания потерпевшего — журналиста Брыкина, наоборот, были последовательными и логичными. И пусть его слова об одновременном нападении на него Фецыча и Таюрского и ударе коленом о бетонный бордюр не совпадают с видеозаписями, так это «субъективное восприятие в опасной, угрожающей ему ситуации».

Прокурор попросил суд признать Фецыча и Таюрского виновными, и назначить одному и второму наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью по защите жизни и здоровья граждан сроком на 2 года.

Сторона защиты будет отстаивать свою позицию в прениях по уголовному делу в следующую пятницу, 26 мая.