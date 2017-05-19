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07:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Траулер из Владивостока до сих пор горит у берегов Камчатки

Сейчас к нему с севера идет спасательное судно «Суворовец».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.

Пожар на борту рыболовецкого траулера «Капитан Чернов» из Владивостока продолжается уже вторые сутки. Весь экипаж эвакуирован, сейчас к терпящему бедствию траулеру движется спасательное судно «Суворовец», сообщили корр. ИА PrimaMedia в Морском спасательном координационном подцентре Петропавловска-Камчатского.

Напомним, пожар на траулере произошел в ночь на четверг, 18 мая. 22 члена экипажа были эвакуированы сразу, а пятеро, включая капитана, приняли решение остаться и продолжить собственными силами тушить пожар. Но этого сделать не удалось — огонь распространялся по палубе. Потому было принято решение от эвакуации оставшихся на судне людей на борт рефрижера «Лиманский».

«Сейчас на “Капитане Чернове” все еще пожар. К траулеру с северов движется спасательное судно “Суворовец”. Все люди находятся в безопасности», — подчеркнули в МСПЦ.

Из открытых источников известно, что владельцем горящего рыболовецкого траулера «Капитан Чернов» является ЗАО «Дальрыбпром». Но представители этой компании до сих пор не готовы комментировать происходящее и говорить о дальнейшей судьбе судна.

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