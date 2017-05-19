Стали известны подробности пожара на металлургическом заводе «КазЦинк»
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
По информации Иманкулова, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
«В ликвидации пожара были задействованы: 70 человек личного состава и 10 единиц техники службы пожаротушения и
Отметим, что производственный процесс на заводе не нарушен.
Ранее сообщалось о возгорании на территории медеплавильного цеха по улице Промышленная в