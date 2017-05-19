Стали известны подробности пожара на металлургическом заводе «КазЦинк»

По информации Иманкулова, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

«В ликвидации пожара были задействованы: 70 человек личного состава и 10 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Восточно-Казахстанской области, техника и личный состав АО “Өрт сөндiрушi” КЧС МВД РК», — сообщил он.

Отметим, что производственный процесс на заводе не нарушен.