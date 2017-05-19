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07:10 (мск), источник: Newtimes.kz

Стали известны подробности пожара на металлургическом заводе «КазЦинк»

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

Источник: Newtimes.kz

По информации Иманкулова, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

«В ликвидации пожара были задействованы: 70 человек личного состава и 10 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Восточно-Казахстанской области, техника и личный состав АО “Өрт сөндiрушi” КЧС МВД РК», — сообщил он.

Отметим, что производственный процесс на заводе не нарушен.

Ранее сообщалось о возгорании на территории медеплавильного цеха по улице Промышленная в Усть-Каменогорске.

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Стали известны подробности пожара на металлургическом заводе «КазЦинк»
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