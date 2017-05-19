Монгол без вести пропал в Иркутске

39-летний гражданин Монголии 15 мая ушел с общественной остановки «Автостанция» в Иркутске и пропал без вести. Сотрудники полиции ведут поиски мужчины. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

15 мая в дежурную часть отдела полиции № 4 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение о том, что около 15.00 ушел с остановки общественного транспорта «Автостанция» гражданин Монголии Того Отгонгерел 1978 рождения. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«На вид мужчине 40−45 лет, худощавого телосложения, монголоидный тип лица, ярко выраженные скулы, черные волосы, черные глаза, прямой нос, средней толщины губы. Одет был в черную мастерку, серое трико, темно-синие замшевые туфли, красные трусы, светлая футболка», — отметили в ведомстве.