Страшная авария лишила Приморье двух жителей

Серьезная авария произошла вечером 18 мая по улице Воровского в Уссурийске.

Водитель автомобиля ВАЗ нарушил ПДД и столкнулся с мотоциклом Kawasaki.

В результате ДТП мотоциклист 1994 года рождения погиб на месте, а водитель ВАЗа 1955 года рождения скончался в карете скорой помощи.



В момент аварии в автомобиле находилась женщина 1955 года рождения. Она получила ушибы и гематомы, но осталась жива.



В ГАИ сообщили, что водитель ВАЗа не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по равнозначной дороге со встречного направления.



Ирина Петрова.