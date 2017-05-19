Страшная авария лишила Приморье двух жителей
Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла в Уссурийске, об этом сообщает ИА «Дейта».
Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла в Уссурийске, об этом сообщает ИА «Дейта».
Серьезная авария произошла вечером 18 мая по улице Воровского в Уссурийске.
Водитель автомобиля ВАЗ нарушил ПДД и столкнулся с мотоциклом Kawasaki.
В результате ДТП мотоциклист 1994 года рождения погиб на месте, а водитель ВАЗа 1955 года рождения скончался в карете скорой помощи.
В момент аварии в автомобиле находилась женщина 1955 года рождения. Она получила ушибы и гематомы, но осталась жива.
В ГАИ сообщили, что водитель ВАЗа не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по равнозначной дороге со встречного направления.
Ирина Петрова.