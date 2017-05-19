В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию об избиении врачом пожилой пациентки

Сотрудники прокуратуры Ленинского района города установять обстоятельства произошедшего, опросят женщину, ее родственников и персонал медицинского учреждения. В надзорном ведомстве намерены дать оценку действиям врача и соблюдению им норм профессиональной этики.

«При подтверждении данного факта подлежит установлению степень тяжести причиненного пожилому человеку вреда здоровью», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Напомним, по информации СМИ пенсионерка обратилась в поликлинику за получением рецепта для лечения астмы. Инцидент произошел в кабинете врача. По словам женщины, терапевт силой вытолкнул ее за дверь и бросил на бетонный пол, после чего она потеряла сознание.