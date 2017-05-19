Въехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Мужчина, въехавший в толпу пешеходов на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, в результате чего погибла 18-летняя девушка и еще 22 человека пострадали, не был террористом, скорее всего, у него есть психические расстройства, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, после того, как сбившая людей машина перевернулась, оставшись двумя колесами вверх, водитель, 26-летний бывший служащий ВМС США Ричард Рохас, с криками выбежал из нее и попытался скрыться, размахивая руками. Позже он сообщил полиции, что «слышит голоса» и думал, что умрет. Так что, скорее всего, как считают в правоохранительных органах, речь идет не о терроризме, а о психических проблемах.

Два источника AP заявили, что тест Рохаса на алкоголь оказался отрицательным, однако более детальные тесты на наркотики пока не готовы.

Кроме того, выяснилось, что неделю назад Рохас был арестован за нападение с ножом на нотариуса, которого он обвинил в краже своей личности. В 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде.