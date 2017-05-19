Замначальника ГУФСИН по Ростовской области подозревают в получении крупной взятки
В отношении заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.
В отношении заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.
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По данным следователей, почти год — с июля 2016 года по апрель 2017 года — подозреваемый, договорившись с другими должностными лицами областного ГУФСИН, лично получил от заместителя директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме не менее 2 млн рублей. Но это была лишь часть «вознаграждения». Всего он должен был получить не менее 2,6 млн рублей. За это коммерческая организация могла бы беспрепятственно поставлять свои товары для нужд
В данный момент решением суда подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается, выясняют все обстоятельства данного преступления, подчеркнули в ведомстве.