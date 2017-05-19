Замначальника ГУФСИН по Ростовской области подозревают в получении крупной взятки

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, его подозревают в получении взятки, совершенное в особо крупном размере.

По данным следователей, почти год — с июля 2016 года по апрель 2017 года — подозреваемый, договорившись с другими должностными лицами областного ГУФСИН, лично получил от заместителя директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме не менее 2 млн рублей. Но это была лишь часть «вознаграждения». Всего он должен был получить не менее 2,6 млн рублей. За это коммерческая организация могла бы беспрепятственно поставлять свои товары для нужд уголовно-исполнительной системы Ростовской области.

В данный момент решением суда подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается, выясняют все обстоятельства данного преступления, подчеркнули в ведомстве.