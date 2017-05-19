На дачном участке в Нытвенском районе сгорела баня
19 мая в 02:13 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на садовом участке в трех километрах от поселка Уральский. На месте вызова сотрудники МЧС увидели, что горит крыша бани.
19 мая в 02:13 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на садовом участке в трех километрах от поселка Уральский. На месте вызова сотрудники МЧС увидели, что горит крыша бани.
Накануне хозяева топили баню, а около восьми вечера уехали домой. В результате пожара сгорела крыша бани, обрушилось перекрытие, стены сруба обуглились.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
Проверка по факту пожара продолжается.