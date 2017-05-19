Пожар уничтожил уголовные дела в отделе СКР в Новой Москве

По версии следствия, ночью 19 мая неизвестные лица совершили поджог следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округу, расположенного на территории поселка Газопровод. В результате, по словам Ивановой, пожаром уничтожены кабинеты второго этажа, в которых в том числе находились уголовные дела следственного отдела.

«В компетенцию следователей СК России входит расследование тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений, в связи с чем руководство главного управления полагает, что мотивом поджога явилось желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности», — сказала представитель следствия.