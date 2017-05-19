Пьяный новосибирец на «Tойоте» протаранил легендарный ретро-автомобиль (фото)
Авария произошла утром 19 мая в Калининском районе Новосибирска, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».
Авария произошла утром 19 мая в Калининском районе Новосибирска, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».
Пьяный новосибирец на «Tойоте» протаранил легендарный
Авария произошла утром 19 мая в Калининском районе Новосибирска. Советский
Водитель Toyota Corolla двигался позади, не успел среагировать на остановку потока и врезался в ЗИМ. В результате разбора выяснилось, что водитель, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения — это подтвердил водитель ЗИМа, — говорят очевидцы.
Прибывший экипаж ГИБДД также сообщили, что виновнику будет предложено пройти медосвидетельствование. В добавок у водителя Toyota не оказалось на руках страховки ОСАГО, он пояснил, что она дома.
ЗИМ, ГАЗ-12 — советский шестиместный шестиоконный длиннобазный большой седан, серийно производившийся на Горьковском Автомобильном Заводе с 1949 по 1959. ЗИМ — это первая представительская модель Горьковского автозавода. Предшественник «Чайки» ГАЗ-13. В основном он использовался как служебный автомобиль, предназначенный для советской, партийной и правительственной номенклатуры — на уровне заместителя министра, секретаря обкома и зам.председателя облисполкома, но не первых лиц, в отдельных случаях продавался и в личное пользование. Всего с 1949 по 1959 год было выпущено 21 527 экземпляров ЗИМ / ГАЗ-12 всех модификаций.