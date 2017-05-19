Пьяный новосибирец на «Tойоте» протаранил легендарный ретро-автомобиль (фото)

Пьяный новосибирец на «Tойоте» протаранил легендарный ретро-автомобиль, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Авария произошла утром 19 мая в Калининском районе Новосибирска. Советский ретро-автомобиль ЗИМ двигался со стороны улицы Кедровая в сторону улицы Гребенщикова и в районе дома по улице Краузе, 23 остановился в потоке.

Водитель Toyota Corolla двигался позади, не успел среагировать на остановку потока и врезался в ЗИМ. В результате разбора выяснилось, что водитель, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения — это подтвердил водитель ЗИМа, — говорят очевидцы.

Прибывший экипаж ГИБДД также сообщили, что виновнику будет предложено пройти медосвидетельствование. В добавок у водителя Toyota не оказалось на руках страховки ОСАГО, он пояснил, что она дома.