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10:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пьяный новосибирец на «Tойоте» протаранил легендарный ретро-автомобиль (фото)

Авария произошла утром 19 мая в Калининском районе Новосибирска, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Пьяный новосибирец на «Tойоте» протаранил легендарный ретро-автомобиль, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Авария произошла утром 19 мая в Калининском районе Новосибирска. Советский ретро-автомобиль ЗИМ двигался со стороны улицы Кедровая в сторону улицы Гребенщикова и в районе дома по улице Краузе, 23 остановился в потоке.

Водитель Toyota Corolla двигался позади, не успел среагировать на остановку потока и врезался в ЗИМ. В результате разбора выяснилось, что водитель, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения — это подтвердил водитель ЗИМа, — говорят очевидцы.

Прибывший экипаж ГИБДД также сообщили, что виновнику будет предложено пройти медосвидетельствование. В добавок у водителя Toyota не оказалось на руках страховки ОСАГО, он пояснил, что она дома.

ЗИМ, ГАЗ-12 — советский шестиместный шестиоконный длиннобазный большой седан, серийно производившийся на Горьковском Автомобильном Заводе с 1949 по 1959. ЗИМ — это первая представительская модель Горьковского автозавода. Предшественник «Чайки» ГАЗ-13. В основном он использовался как служебный автомобиль, предназначенный для советской, партийной и правительственной номенклатуры — на уровне заместителя министра, секретаря обкома и зам.председателя облисполкома, но не первых лиц, в отдельных случаях продавался и в личное пользование. Всего с 1949 по 1959 год было выпущено 21 527 экземпляров ЗИМ / ГАЗ-12 всех модификаций.

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