Виновных в гибели рабочих НЗИВа освободили по амнистии
Признанные виновными во взрыве цеха НЗИВа избежали наказания.
Признанные виновными во взрыве цеха НЗИВа избежали наказания.
Суд назначил женщинам два года лишения свободы условно, однако они попали под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, и были освобождены от наказания, рассказали в
В 2014 году под руководством 51-летней Елены Косиновой и 42-летней Натальи Синельниковой в цехе № 8 ОАО «НЗИВ» осуществлялся технологический процесс приготовления продукта. Завод работает по нескольким направлениям, производит широкий спектр продукции — от мебели до боеприпасов и взрывчатых веществ гражданского назначения.
Мастер смены Синельникова разрешила
Начальник цеха Косинова не проконтролировала и не организовала контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты (спецодеждой и спецобувью), обладающими диэлектрическими свойствами и исключающими возможность образования на ней и на теле рабочих в процессе работы статического электричества.
Вечером 7 мая 2014 года во время выполнения работниками операции разгрузки бункеров, затаривания и упаковывания продукта в мешки произошел разряд статического электричества, в результате чего воспламенилась аэровзвесь пыли продукта и произошел взрыв, унесший жизни троих рабочих. Поиски людей продолжались неделю, спасатели работали под угрозой обрушения здания. Вечером 9 мая были обнаружены фрагменты тел людей.
Уголовное дело возбуждено было по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание по которой — до семи лет лишения свободы.
Вину подсудимые не признали, однако суд пришел к выводу о доказанности их вины. Суд назначил Косиновой и Синельниковой каждой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании ст. 73 УК РФ наказание определено условно с испытательным сроком в 2 года.
На основании п.п. 9, 12 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от