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10:01 (мск), источник: VN.ru

Виновных в гибели рабочих НЗИВа освободили по амнистии

Признанные виновными во взрыве цеха НЗИВа избежали наказания.

Суд назначил женщинам два года лишения свободы условно, однако они попали под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, и были освобождены от наказания, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Взрыв унес жизни трех человек.

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В 2014 году под руководством 51-летней Елены Косиновой и 42-летней Натальи Синельниковой в цехе № 8 ОАО «НЗИВ» осуществлялся технологический процесс приготовления продукта. Завод работает по нескольким направлениям, производит широкий спектр продукции — от мебели до боеприпасов и взрывчатых веществ гражданского назначения.

Мастер смены Синельникова разрешила загрузчикам-выгрузчикам приступить к работе в здании цеха. Работники приступили к делу без специальной одежды и обуви, это было грубым нарушением правил работы на взрывоопасном объекте.

Начальник цеха Косинова не проконтролировала и не организовала контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты (спецодеждой и спецобувью), обладающими диэлектрическими свойствами и исключающими возможность образования на ней и на теле рабочих в процессе работы статического электричества.

Вечером 7 мая 2014 года во время выполнения работниками операции разгрузки бункеров, затаривания и упаковывания продукта в мешки произошел разряд статического электричества, в результате чего воспламенилась аэровзвесь пыли продукта и произошел взрыв, унесший жизни троих рабочих. Поиски людей продолжались неделю, спасатели работали под угрозой обрушения здания. Вечером 9 мая были обнаружены фрагменты тел людей.

Уголовное дело возбуждено было по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание по которой — до семи лет лишения свободы.

Вину подсудимые не признали, однако суд пришел к выводу о доказанности их вины. Суд назначил Косиновой и Синельниковой каждой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании ст. 73 УК РФ наказание определено условно с испытательным сроком в 2 года.

На основании п.п. 9, 12 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576−6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» осужденные освобождены от назначенного наказания.

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