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10:00 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинские полицейские ловили нарушителей ПДД на скорой

За время проведения рейда выявлено четыре случая непредоставления преимущества в движении автомобилям с включенной сиреной.

Сотрудники ГИБДД Челябинска провели специальное мероприятие по выявлению водителей, которые не уступают дорогу машинам со спецсигналами, — для этого полицейские пересели в санитарный автомобиль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В городе прошел рейд по выявлению водителей, которые не предоставляют преимущества в движении специальному транспорту, движущемуся со включенной световой и звуковой сигнализацией», — говорится в сообщении отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

Суть рейда заключалась в том, что в автомобиле скорой медицинской помощи находился инспектор ДПС, который фиксировал нарушения.

В сообщении отмечается, что большинство водителей незамедлительно уступают дорогу. За время проведения рейда выявлено четыре случая непредоставления преимущества в движении автомобилям с включенной сиреной.

«В отношении данных водителей составлены административные материалы, которые переданы в суд для принятия решения», — уточнили в ГИБДД.

Там напомнили, что за подобное правонарушение грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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