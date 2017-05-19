Челябинские полицейские ловили нарушителей ПДД на скорой

Сотрудники ГИБДД Челябинска провели специальное мероприятие по выявлению водителей, которые не уступают дорогу машинам со спецсигналами, — для этого полицейские пересели в санитарный автомобиль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В городе прошел рейд по выявлению водителей, которые не предоставляют преимущества в движении специальному транспорту, движущемуся со включенной световой и звуковой сигнализацией», — говорится в сообщении отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

Суть рейда заключалась в том, что в автомобиле скорой медицинской помощи находился инспектор ДПС, который фиксировал нарушения.

В сообщении отмечается, что большинство водителей незамедлительно уступают дорогу. За время проведения рейда выявлено четыре случая непредоставления преимущества в движении автомобилям с включенной сиреной.

«В отношении данных водителей составлены административные материалы, которые переданы в суд для принятия решения», — уточнили в ГИБДД.

Там напомнили, что за подобное правонарушение грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.