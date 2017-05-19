В Омском районе найден скелет 20-летнего юноши, который пропал в марте прошлого года

В марте прошлого года родные заявили о безвестном исчезновении 20-летнего жителя Павлоградского района. Поисковые мероприятия не привели к положительным результатам.

Однако 17-го мая текущего года жители деревни Давыдовка Омского района нашли скелетированный труп в лесополосе. Сопоставив все данные, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что этот тот самый юноша, который пропал больше года назад. Кроме того, его опознали по останкам одежды.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, но установить точно — почему скончался молодой человек — теперь вряд ли удастся, так как от тела практически ничего не осталось.