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09:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омском районе найден скелет 20-летнего юноши, который пропал в марте прошлого года

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

В марте прошлого года родные заявили о безвестном исчезновении 20-летнего жителя Павлоградского района. Поисковые мероприятия не привели к положительным результатам.

Однако 17-го мая текущего года жители деревни Давыдовка Омского района нашли скелетированный труп в лесополосе. Сопоставив все данные, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что этот тот самый юноша, который пропал больше года назад. Кроме того, его опознали по останкам одежды.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, но установить точно — почему скончался молодой человек — теперь вряд ли удастся, так как от тела практически ничего не осталось.

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