В Казани столкнулись шесть автомобилей, два водителя пострадали

Накануне днем 58-летний водитель «Опеля» напротив дома № 40 по Даурской не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями «Хендай», «Киа», «Лада Гранта» и двумя «Тойотами», которые двигались в попутном направлении.

В результате ДТП водитель «Опеля» и 47-летний водитель «Киа» получили травмы головы.