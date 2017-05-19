Главу фирмы будут судить в Шахтах за мошенничество с бюджетными деньгами

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, главе фирмы инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в ходе выполнения муниципального контракта на строительство и реконструкцию наружного освещения в Шахтах обвиняемый дал подчиненному указания внести в документы ложные сведения об объеме и видах выполненных работ, завысив их.

Разница между работой заявленной и фактически выполненной составила около 900 тысяч рублей.

После оплаты работ на основании подложной документации эта сумма была похищена.