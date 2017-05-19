Главу фирмы будут судить в Шахтах за мошенничество с бюджетными деньгами
Гендиректор ООО «Триал Трейдинг» предстанет перед судом в Шахтах по обвинению в мошенничестве с бюджетными деньгами.
Гендиректор ООО «Триал Трейдинг» предстанет перед судом в Шахтах по обвинению в мошенничестве с бюджетными деньгами.
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По версии следствия, в ходе выполнения муниципального контракта на строительство и реконструкцию наружного освещения в Шахтах обвиняемый дал подчиненному указания внести в документы ложные сведения об объеме и видах выполненных работ, завысив их.
Разница между работой заявленной и фактически выполненной составила около 900 тысяч рублей.
После оплаты работ на основании подложной документации эта сумма была похищена.