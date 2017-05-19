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11:36 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре со станции метро «Кировская» эвакуировали пассажиров

Сегодня утром, 19 мая, в Самаре на станции метро «Кировская» были обнаружены подозрительные предметы.

На место происшествия вызвали саперов, а всех пассажиров эвакуировали, пишет «Самарская газета». Подозрения вызвали оставленные на платформе телефон и папка с документами. Специалисты обследовали их и пришли к выводу, что никакой опасности они в себе не несут. Сейчас станция работает в обычном режиме.

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