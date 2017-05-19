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11:46 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области браконьеров ловят с помощью беспилотников

Правила рыболовства запрещают любительский лов рыбы до 15 июня.

Комплексы беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда специального назначения Росгвардии участвуют в операции «Нерест», которая проходит в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии России.

Напомним, что правила рыболовства запрещают любительский лов рыбы всеми орудиями с 15 апреля по 15 июня 2017 года. Акватории патрулируют сотрудники ОМОНа, Центр лицензионно-разрешительной работы и других ведомств. Беспилотники во время рейдов обеспечивают авиаразведку и мониторинг местности.

В ходе операции «Нерест» выявлено 156 нарушения правил рыболовства, изъято около 3 тысяч орудий лова, возбуждено 57 уголовных дел. Операция продлится до 15 июня.

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