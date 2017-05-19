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11:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Воры-домушники «обчистили» квартиры хабаровчан на полмиллиона рублей

Полицейские установили причастность двоих жителей краевой столицы к восьми квартирным кражам.

Источник: Губерния онлайн

В Краснофлотском районном суде оглашен приговор двоим домушникам, которые вынесли из квартир хабаровчан имущество почти на полмиллиона рублей, сообщает портал «Губерния».

В декабре прошлого года подельников задержали с поличным — буквально на выходе из дома на улице Тихоокеанской. Полицейских вызвала горожанка, которая видела, как мужчины проникли в одну из квартир. Хабаровчанка сообщила в дежурную часть и марку машины, в которую подельники отнесли добычу. Пока до места добирался экипаж Росгвардии, сообщники обворовали еще одну квартиру.

Одному из подсудимых 38 лет, на его счету уже есть три судимости — в колонии хабаровчанин провел пять лет. Мужчина освободился в 2014 году и был на испытательном сроке. В напарники он взял 35-летнего знакомого.

«В процессе расследования уголовных дел следователи доказали причастность обвиняемых к совершению восьми преступных эпизодов с причинением ущерба в сумме около 450 тысяч рублей. Ранее фигуранты привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления», — рассказала специалист пресс-службы УМВД по Хабаровску Юлия Прокофьева.

Все похищенное подельники продавали перекупщикам по невысоким ценам, а выручку делили пополам. Решения суда фигуранты дожидались под стражей. Старшему из приятелей в колонии общего режима придется провести пять лет, его подельнику — четыре года и восемь месяцев.

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