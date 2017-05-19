Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Шведский снайпер рассказал, как убивал ополченцев в Донбассе
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео)
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
«Ядерный штурмовик»: СМИ о секретах крылатой ракеты «Буря»
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
1080 лет парку Лос-Гласьярес
14События недели в фотографиях
20Крепостные стены XXI века
19:59 (мск), источник: Фонтанка

Бывший депутат ЗакСа Нотяг не признал ни рубля взятки

В Кировском суде Петербурга начался процесс над бывшим депутатом ЗакСа Вячеславом Нотягом. Он не признал вину в получении взятки и дал понять, что посостязается с прокурором.

Источник: Reuters

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 19 мая Нотяг пришел в суд под формальным конвоем. Его неспешно сопровождал один полицейский. Экс-депутат после инсульта находится под домашним арестом и прихрамывает на правую ногу.

Судья Ирина Гнездилова спросила Нотяга о настоящем месте работы и услышала, что перед ней стоит действительный государственный советник второго класса, депутат пятого созыва.

Читайте также
В Петербурге продлили домашний арест задержанному за взятку экс-депутату

По мнению обвинения, парламентарий с июня 2015 по апреля 2016 годы получал по 300 тысяч рублей за каждый квартал от директора строительной компании «Воин-В» Глущенко. За деньги, как следовало из речи прокурора, Нотяг предал свои должностные обязанности. Не мешал работам «Воина-В», не участвовал в протестных митингах и сдавал градозащитников, которые приходили с жалобами. Итоговая сумма взятки — 1,2 млн рублей.

Вячеслав Нотяг выразил отношение к предъявленному обвинению предельно ясно: «Не признаю в полном объеме и дам по этому делу показания».

Для начала, впрочем, подсудимый предпочел послушать ключевого свидетеля — директора Глущенко. Заседание отложено на 22 июня. Сторонники экс-депутата увидели в этом знак, вспомнив, что это день начала Великой Отечественной войны.

Вячеслав Нотяг намерен доказать, что обвинением во взяточничестве оклеветан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Госдеп отказался публиковать переписку с Тиллерсоном по России
КНДР прокомментировала сообщения о своем участии в атаке хакеров
Пентагон заявил, что предупредил РФ о нанесении удара в Сирии
Российский вратарь установил рекорд сборной на чемпионатах мира
МВФ оценил состояние развития российской экономики
События недели в фотографиях
СМИ назвали главную свадьбу года
Спорт
Первое чемпионство Зидана и рекордная коронация «Ювентуса» Рассказываем о самых интересных матчах, которые пройдут в Европе в ближайшие дни
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь