Бывший депутат ЗакСа Нотяг не признал ни рубля взятки
В Кировском суде Петербурга начался процесс над бывшим депутатом ЗакСа Вячеславом Нотягом. Он не признал вину в получении взятки и дал понять, что посостязается с прокурором.
В Кировском суде Петербурга начался процесс над бывшим депутатом ЗакСа Вячеславом Нотягом. Он не признал вину в получении взятки и дал понять, что посостязается с прокурором.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 19 мая Нотяг пришел в суд под формальным конвоем. Его неспешно сопровождал один полицейский.
Судья Ирина Гнездилова спросила Нотяга о настоящем месте работы и услышала, что перед ней стоит действительный государственный советник второго класса, депутат пятого созыва.
По мнению обвинения, парламентарий с июня 2015 по апреля 2016 годы получал по 300 тысяч рублей за каждый квартал от директора строительной компании «Воин-В» Глущенко. За деньги, как следовало из речи прокурора, Нотяг предал свои должностные обязанности. Не мешал работам «Воина-В», не участвовал в протестных митингах и сдавал градозащитников, которые приходили с жалобами. Итоговая сумма взятки — 1,2 млн рублей.
Вячеслав Нотяг выразил отношение к предъявленному обвинению предельно ясно: «Не признаю в полном объеме и дам по этому делу показания».
Для начала, впрочем, подсудимый предпочел послушать ключевого свидетеля — директора Глущенко. Заседание отложено на 22 июня. Сторонники
Вячеслав Нотяг намерен доказать, что обвинением во взяточничестве оклеветан.