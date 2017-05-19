Бывший депутат ЗакСа Нотяг не признал ни рубля взятки

Судья Ирина Гнездилова спросила Нотяга о настоящем месте работы и услышала, что перед ней стоит действительный государственный советник второго класса, депутат пятого созыва.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 19 мая Нотяг пришел в суд под формальным конвоем. Его неспешно сопровождал один полицейский. Экс-депутат после инсульта находится под домашним арестом и прихрамывает на правую ногу.

По мнению обвинения, парламентарий с июня 2015 по апреля 2016 годы получал по 300 тысяч рублей за каждый квартал от директора строительной компании «Воин-В» Глущенко. За деньги, как следовало из речи прокурора, Нотяг предал свои должностные обязанности. Не мешал работам «Воина-В», не участвовал в протестных митингах и сдавал градозащитников, которые приходили с жалобами. Итоговая сумма взятки — 1,2 млн рублей.

Вячеслав Нотяг выразил отношение к предъявленному обвинению предельно ясно: «Не признаю в полном объеме и дам по этому делу показания».

Для начала, впрочем, подсудимый предпочел послушать ключевого свидетеля — директора Глущенко. Заседание отложено на 22 июня. Сторонники экс-депутата увидели в этом знак, вспомнив, что это день начала Великой Отечественной войны.

Вячеслав Нотяг намерен доказать, что обвинением во взяточничестве оклеветан.