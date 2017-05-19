Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа

Шведская прокуратура заявила о намерении прекратить предварительное расследование по обвинению основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. В суд направлено ходатайство об отмене ордера на его арест, сообщает агентство Reuters.

«Главный прокурор Марианна Ню сегодня приняла решение прекратить предварительное расследование о подозрении в изнасиловании, фигурантом которого является Ассанж», — говорится в официальном заявлении прокуратуры.