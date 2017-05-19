Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Прокуратура Швеции направила в суд ходатайство об отмене ордера на арест Джулиана Ассанжа. Расследование по делу о причастности основателя Wikileaks к изнасилованию прекращено.
Прокуратура Швеции направила в суд ходатайство об отмене ордера на арест Джулиана Ассанжа. Расследование по делу о причастности основателя Wikileaks к изнасилованию прекращено.
Шведская прокуратура заявила о намерении прекратить предварительное расследование по обвинению основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. В суд направлено ходатайство об отмене ордера на его арест, сообщает агентство Reuters.
«Главный прокурор Марианна Ню сегодня приняла решение прекратить предварительное расследование о подозрении в изнасиловании, фигурантом которого является Ассанж», — говорится в официальном заявлении прокуратуры.
Летом 2010 года в Швеции началось следствие по заявлению двух женщин о сексуальных притязаниях Ассанжа во время его визита в Стокгольм. Ассанжа задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче, однако уже через несколько дней отпустили под залог.
Ассанж обратился в посольство Эквадора с просьбой о политическом убежище. Он опасается, что после ареста по делу об изнасиловании шведские власти могут экстрадировать его в США
С 2012 года Ассанж не выходит из посольства Эквадора в Лондоне.