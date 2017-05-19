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12:24 (мск), источник: РБК

Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции направила в суд ходатайство об отмене ордера на арест Джулиана Ассанжа. Расследование по делу о причастности основателя Wikileaks к изнасилованию прекращено.

Источник: AP 2017

Шведская прокуратура заявила о намерении прекратить предварительное расследование по обвинению основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. В суд направлено ходатайство об отмене ордера на его арест, сообщает агентство Reuters.

«Главный прокурор Марианна Ню сегодня приняла решение прекратить предварительное расследование о подозрении в изнасиловании, фигурантом которого является Ассанж», — говорится в официальном заявлении прокуратуры.

Летом 2010 года в Швеции началось следствие по заявлению двух женщин о сексуальных притязаниях Ассанжа во время его визита в Стокгольм. Ассанжа задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче, однако уже через несколько дней отпустили под залог.

Ассанж обратился в посольство Эквадора с просьбой о политическом убежище. Он опасается, что после ареста по делу об изнасиловании шведские власти могут экстрадировать его в США из-за его работы над WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж не выходит из посольства Эквадора в Лондоне.

Пока в посольстве Эквадора видно только знаменитого кота. | Источник: AP 2017
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