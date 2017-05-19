Полицейские поймали ранившего ножом продавщиц мини-рынка воронежца

Нападение на женщин произошло утром 19 мая. По словам очевидцев, мужчина около 11 часов утра ударил сначала одну женщину ножом в спину, потом вторую. Обе они побежали в поликлинику № 8, которая находится рядом с рынком. Там им оказали первую помощи, вызвали «скорую». По сведениям «Вести-Воронеж», их ранения оказались поверхностными. Жизням женщин ничего не угрожает.

Через полчаса после происшествия агрессивного воронежца задержали участковые отдела полиции № 2. Сейчас его допрашивают в отделе, сообщили в ведомстве. Полицейским предстоит выяснить причины неадекватного поведения мужчины, мотивы его поступка.