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13:12 (мск), источник: УралПолит.ру

МЧС каждые два часа замеряет концентрацию вредных веществ над горящей свалкой в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге продолжается тушение несанкционированной свалки в Орждоникидзевском районе.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на свалке тлеет многометровый слой мусора, открытого горения нет. Работы по приливке и засыпке проводят в том числе и спецтехникой, предоставленной администрацией района.

Экскаватор и бульдозер разгребают кучи, а пожарные производят их проливку. Пять самосвалов производят завоз грунта и засыпку тлеющих участков. Сегодня планируется завести 600 тысяч кубометров грунта.

«От МЧС задействованы 2 единицы техники, 15 человек. Пожарный автомобиль насосно-рукавный установлен на открытый водоисточник, проложена магистральная линия длиной 350 метров, по которой подается вода и с помощью 2-х лафетных стволов пожарные производят проливку тлеющего мусора», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части каждые два часа проводят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере.

«Превышения ПДК не выявлено. Угрозы для населения нет», — сообщают в пресс-службе ведомства.

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МЧС каждые два часа замеряет концентрацию вредных веществ над горящей свалкой в Екатеринбурге
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