МЧС каждые два часа замеряет концентрацию вредных веществ над горящей свалкой в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге продолжается тушение несанкционированной свалки в Орждоникидзевском районе.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге продолжается тушение несанкционированной свалки в Орждоникидзевском районе.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
Экскаватор и бульдозер разгребают кучи, а пожарные производят их проливку. Пять самосвалов производят завоз грунта и засыпку тлеющих участков. Сегодня планируется завести 600 тысяч кубометров грунта.
«От МЧС задействованы 2 единицы техники, 15 человек. Пожарный автомобиль
Специалисты передвижной
«Превышения ПДК не выявлено. Угрозы для населения нет», — сообщают в