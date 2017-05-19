В Воронеже выяснили, какой урон фонтану нанес упавший в него «ВАЗ-2115»

Специалисты водоканала обследовали фонтан Победы на проспекте Революции. Сотрудники проверяли, пострадала ли чаша и оборудование после падения в фонтан «ВАЗ-2115».

Легковушка обрушилась прямо в фонтан после ДТП с автобусом. Очевидцы сообщали, что «ВАЗ» закрутило после столкновения и вынесло на тротуар. ЧП произошло около площади Победы. Машина почти полностью оказалась в воде — прямо под струями работавшего фонтана.

«Работники проверили систему трубопроводов, панель автоматики, осмотрели чашу объекта и подтвердили, что целостность фонтана Победы не нарушена», — рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Специалисты водоканала напоминают горожанам, что в фонтанах нельзя купаться. Также строго запрещено пить из них воду — ведь в чаще скапливается пыль и грязь с улицы.