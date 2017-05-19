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13:16 (мск), источник: Tengrinews

Свыше 100 компьютеров заразились вирусом WannaCry в Казахстане

В МИК РК предоставили информацию о случаях заражения вирусом-вымогателем Wanna Cry в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, ни одно из государственных учреждений не пострадало.

«Службой реагирования на компьютерные инциденты успешно были отражены попытки кибератак на информационные системы государственных органов РК и организаций, находящихся под защитой единого шлюза доступа к Интернету. Информации по пострадавшим от вируса в государственных учреждениях на данный момент нет», — сообщает в ответе пресс-служба.

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Вместе с тем отмечается, что в период с 13 по 16 мая поступила информация о заражении свыше 100 компьютеров вирусом WannaCry в различных организациях. Несколько сообщений о заражении при проверке не подтвердились.

«Вирус использовал уязвимость, на которую выпустили обновления еще 14 марта 2017 года. То, что пострадали компьютеры, говорит о недоработке администраторов систем», — делают вывод в ведомстве.

В МИК РК констатируют, что на сегодняшний день способов дешифровать файлы, пострадавшие от вируса WannaCry, нет. Единственное, что можно сделать, это не дать вирусу возможности заразить компьютер пользователя. Как стало известно, на сегодняшний день ведомство рассматривает вопрос о разработке службой реагирования на компьютерные инциденты CCN-CERT программы для предотвращения распространения вредоносного программного обеспечения. Инструмент создает взаимный исключающий алгоритм на компьютере, который предотвращает выполнение текущей версии вредоносного кода WannaCry.

«Важно отметить, что этот инструмент не предназначен для очистки поврежденных компьютеров. CCN-CERT указывает, что программа должна запускаться после каждого перезапуска. Этот процесс может быть автоматизирован путем изменения реестра Windows или путем реализации надлежащих политик в домене. Программа работает во всех версиях Windows. Данная информация и ссылка на программу опубликованы на сайте kz-cert.kz», — рассказали в МИК РК.

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