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14:29 (мск), источник: Интерфакс

Росгвардия займется мониторингом соцсетей

В ведомстве считают, что это предотвратит преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии в станице Наурской.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — В Росгвардии планируют обучать IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

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«Мы сегодня видим те направления, которые нам хотелось бы развивать. В первую очередь это IT-технологии», — сказал Меликов журналистам.

По его словам, специалисты могли бы «вести определенный мониторинг» соцсетей. «Подобные учебные группы» уже работают в Новосибирском военном институте, сообщил Меликов.

Он подчеркнул, что деятельность подобных специалистов помогла бы предотвратить преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии, дислоцированный в станице Наурской.

«Мы понимаем, что управление боевыми группами, которые осуществляли нападение, осуществлялось дистанционно. В том числе с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей. Если бы, допустим, мы могли своевременно эту ситуацию вскрыть, подобное нападение было бы пресечено не на том этапе, на котором оно было пресечено, а может быть ранее», — сказал Меликов.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Создание подобных "нац.гвардий" и увеличение числа всяких "охранников" и сотрудников МВД говорит только об одном , что Президент прекрасно понимает , что его политика значительно ухудшила жизнь в стране и сознательно намерен двигаться именно в этом направлении. Жаль , что поднявшись во Власть люди борются не за Экономику , а за Трон и личные амбиции .
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нет
АНБ уже давно там. Выспались...
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