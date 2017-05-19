Жители Гайвы стали очевидцами полицейской погони со стрельбой

«Только что пронеслась машина ДПС, за нарушителем, мимо Толбухина 2/1, погоня, слышны выстрелы, боевик прямо», — сообщили жители микрорайона Гайва в социальных сетях. Очевидцы также сообщили, что от полицейских пытался уехать пьяный водитель на малиновой «семерке». Потом раздались выстрелы.



Как сообщает «59.ru» со ссылкой на краевую полицию, в 00:05 19 мая наряд ДПС заметил отечественное авто без номеров на улице Новогайвинская. Водитель проигнорировал требования автоинспекторов остановиться, после за ним была организована погоня.



Во время преследования автомобилист выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для безопасности других участников движения. Для остановки нарушителя полицейские сперва произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом — по колесам машины.

Погоня закончилась на улице Первомайская. За рулем «семерки» был 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он находится в розыске за невыполнение решения суда.

По факту происшествия идет проверка.