В Волжском 19-летний лихач на иномарке сбил пешехода
18 мая 19-летний водитель иномарки «Фольксваген Тигуан», проезжая по внутриквартальному проезду по улице Ленина сбил 18-летнего пешехода, который находился на проезжей части.
18 мая 19-летний водитель иномарки «Фольксваген Тигуан», проезжая по внутриквартальному проезду по улице Ленина сбил 18-летнего пешехода, который находился на проезжей части.
Водитель автомашины с места ДТП скрылся. Пешеход с травмой обратился в больницу.
Вскоре водитель был задержан. За оставление места