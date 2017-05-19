В Волжском 19-летний лихач на иномарке сбил пешехода

Водитель автомашины с места ДТП скрылся. Пешеход с травмой обратился в больницу.

Вскоре водитель был задержан. За оставление места дорожно-транспортного происшествия он привлечен к административной ответственности по ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ.