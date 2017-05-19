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16:01 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волжском 19-летний лихач на иномарке сбил пешехода

18 мая 19-летний водитель иномарки «Фольксваген Тигуан», проезжая по внутриквартальному проезду по улице Ленина сбил 18-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

Водитель автомашины с места ДТП скрылся. Пешеход с травмой обратился в больницу.

Вскоре водитель был задержан. За оставление места дорожно-транспортного происшествия он привлечен к административной ответственности по ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ.

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