Повторное вождение в пьяном виде привело автомобилиста из Нижегородской области в колонию строгого режима
Защитник просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Защитник просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Повторное вождение в пьяном виде привело автомобилиста из Нижегородской области в колонию строгого режима.
Как сообщает объединённая
Приговором мирового судьи признан виновным и осужден по ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем 18 июня 2016 года в с. Курлаково Большемурашкинского района в состоянии опьянения.
Осужденный, выражая несогласие с приговором, считал его чрезмерно суровым и назначенным без должного учета его семейного положения (наличие двух малолетних детей), положительных данных о его личности.
Защитник, поддерживая позицию осужденного, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд, выслушав участников процесса, проверив представленные материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и мнение прокурора, считающего, что жалобы не подлежат удовлетворению, приговор суда признал законным, обоснованным и справедливым.
Ранее сообщалось, что управлявший машиной в пьяном виде житель Сергачского района Нижегородской области приговорен к 10 месяцам лишения свободы.