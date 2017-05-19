Повторное вождение в пьяном виде привело автомобилиста из Нижегородской области в колонию строгого режима.

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, Большемурашкинским районным судом Нижегородской области были рассмотрены апелляционные жалобы, поданные осужденным и его защитником, на приговор мирового судьи судебного участка Большемурашкинского судебного района Нижегородской области от 7 февраля 2017 года в отношении жителя Нижнего Новгорода, осужденного по ст. 264.1 УК РФ к 1 году лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Приговором мирового судьи признан виновным и осужден по ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем 18 июня 2016 года в с. Курлаково Большемурашкинского района в состоянии опьянения.

Осужденный, выражая несогласие с приговором, считал его чрезмерно суровым и назначенным без должного учета его семейного положения (наличие двух малолетних детей), положительных данных о его личности.

Защитник, поддерживая позицию осужденного, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд, выслушав участников процесса, проверив представленные материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и мнение прокурора, считающего, что жалобы не подлежат удовлетворению, приговор суда признал законным, обоснованным и справедливым.

Ранее сообщалось, что управлявший машиной в пьяном виде житель Сергачского района Нижегородской области приговорен к 10 месяцам лишения свободы.