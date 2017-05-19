Следствие по делу о хищении муниципальных квартир в Новосибирске завершится летом

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Следствие по громкому делу о мошенничестве при продаже муниципальных квартир в Новосибирске, одной из обвиняемых по которому проходит экс-глава управления по жилищным вопросам мэрии Светлана Стынина, находится в завершающей стадии и будет закончено летом. Об этом сообщили ТАСС в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

«Привлекается группа лиц, дело в отношении одного из них мы выделили в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Сейчас фигурантка знакомится с материалами. Основное дело будет завершать чуть позже — летом», — сказал собеседник агентства.

Изначально со Стыниной также заключалось судебное соглашение, но позже оно было расторгнуто.

Как ранее сообщалось, Стыниной инкриминируют 40 случаев мошенничества с муниципальными квартирами с ущербом более 32 млн рублей. Вместе с чиновницей по делу проходят директора юридических фирм — ЗАО «Пересвет» и ООО «Ковровый дом», им предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело расследуется с апреля 2016 года, изначально речь шла о хищении более 9 млн рублей путем отчуждения 16 муниципальных квартир, принадлежащих на праве собственности городу, позже количество эпизодов и сумма ущерба увеличивались.

В декабре 2016 года Дзержинский райсуд Новосибирска вынес обвинительный приговор заместителю Стыниной Андрею Гудченко и трем сотрудникам агентства недвижимости. За мошенничество при продаже 25 муниципальных квартир с ущербом более 18 млн рублей Гудченко получил 8 лет колонии и 1 млн рублей штрафа, его сообщники — от условных сроков до 7 лет лишения свободы со штрафами 70−700 тыс. рублей. Это решение было обжаловано и защитой и обвинением и направлено в суд, апелляционная коллегия новосибирского облсуда направила его на пересмотр.

Дело о 1,5 тыс. муниципальных квартирах

Весной 2015 года СК сообщил, что в Новосибирске выявлены 1,5 тыс. случаев мошенничества при продаже муниципального жилья. Это сообщение вызвало широкий общественный резонанс. Однако позже выяснилось, что это общее количество проданных мэрией квартир и не все случаи связаны с хищением. Следователи проверили 1,5 тысяч продаж, выявив несколько десятков преступлений.