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16:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанин на ВАЗе проехал по могилам на кладбище под Серовом

Протаранив забор.

18 мая 2017 года в серовском селе Филькино водитель ВАЗ-2114 протаранил ограждение на кладбище и проехал по могилам. Видео с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

Как пояснила газете «Глобус» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Серова Наталья Большакова, за рулем авто находился 22-летний молодой человек. Он не справился с управлением. Сейчас по факту аварии проводится разбирательство.

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