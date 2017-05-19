Свердловчанин на ВАЗе проехал по могилам на кладбище под Серовом

18 мая 2017 года в серовском селе Филькино водитель ВАЗ-2114 протаранил ограждение на кладбище и проехал по могилам. Видео с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

Как пояснила газете «Глобус» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Серова Наталья Большакова, за рулем авто находился 22-летний молодой человек. Он не справился с управлением. Сейчас по факту аварии проводится разбирательство.