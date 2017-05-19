В Самаре в спецприемнике нашли труп мужчины

Труп нашли в ночь с 18 на 19 мая в одной из камер специального приемника для лиц, подвергнутых административному аресту при Управлении МВД России по Самаре. Установлено, что мужчина был арестован по решению суда за мелкое хищение и помещен в камеру на 10 суток. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего была начата доследственная проверка и назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.