Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Глава делегации США: Несомненно, Крым – это часть России
Светская хроника: дочь чиновника РФ слетала на вечеринку в Турцию
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Премьер Украины: у нас не будет денег даже на «жалкие» пенсии
Ил-20М России перехвачен истребителем Польши – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
17:10 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре в спецприемнике нашли труп мужчины

В Самаре начата доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины без признаков жизни, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Труп нашли в ночь с 18 на 19 мая в одной из камер специального приемника для лиц, подвергнутых административному аресту при Управлении МВД России по Самаре. Установлено, что мужчина был арестован по решению суда за мелкое хищение и помещен в камеру на 10 суток. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего была начата доследственная проверка и назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Про астронома из Самарской области написали известные британские таблоиды
Ассанж намерен просить убежище во Франции
Лавров прокомментировал удар коалиции в Сирии
Госдума одобрила законопроект о лишении террористов гражданства
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
МВФ оценил состояние развития российской экономики
ГИБДД массово отправляет под арест любителей тонировки
СМИ назвали главную свадьбу года
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь