В Челябинске возбуждено дело о мошенничестве с деньгами дольщиков «Речелстроя»

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млн рублей из средств дольщиков при возведении жилого комплекса «Чурилово Lake-City» — руководству «Речелстроя» предстоит ответить по статье о мошенничестве в крупном размере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Генпрокуратуры РФ.

«В ходе прокурорской проверки, проведенной с участием представителей Минстроя, установлено, что в целях строительства вышеуказанных объектов ООО “Речелстрой” с декабря 2015 года по февраль 2016 года заключено 1 512 договоров долевого участия, по которым привлечены деньги дольщиков, достаточные для осуществления строительства объектов — более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Однако обязательства перед гражданами по передаче жилых помещений своевременно не исполнены: из 19 возводимых ООО «Речелстрой» домов по 17-ти сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, производство строительно-монтажных работ на 11 объектах в настоящее время приостановлено; при этом полученные финансовые средства израсходованы на цели, не связанные со строительством многоквартирных домов, уточнили в надзорном ведомстве.

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«Действуя через аффилированные компании, неустановленные лица из числа руководства “Речелстроя” похитили денежные средства участников долевого строительства, причинив ущерб на сумму свыше 1 млн рублей», — сообщает ГП.

В связи с этим, материалы прокурорской проверки были направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, где по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Челябинской области.