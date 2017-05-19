Законопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтение

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При этом лишить гражданства человека, который является гражданином РФ по своему рождению, но связал свою жизнь с терроризмом, будет по-прежнему нельзя.

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Законопроект был инициирован после теракта 3 апреля в петербургском метро — человек, который его совершил, был, по данным следствия, иностранцем, получившим российское гражданство. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех фракций — Владимир Васильев («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Игорь Лебедев (ЛДПР) и Ирина Яровая («Единая Россия»), глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы фракции «эсеров» Михаил Емельянов.

Законопроект предусматривает возможность отмены решения о приобретении гражданства РФ лицами, осужденными по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса.

В соответствии с действующим законом о гражданстве человек, который подал заявление с просьбой о приеме в гражданство РФ, обязуется соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ. Одновременно действующий закон определяет, что отменить решение о приобретении гражданства РФ можно, если такой человек подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.