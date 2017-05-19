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17:29 (мск), источник: Pro Город Самара

Один из убийц жены полицейского из Отрадного оказался военным

В Приволжском федеральном округе направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступной группы, совершивших разбойное нападение на начальника ОМВД по Отрадному Дмитрия Вашуркина и убийство его супруги Екатерины Вашуркиной, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко, Даниила Елтышева, Андрея Пермякова и Кристины Чистяковой, обвиняемых в разбое, убийстве, покушении на убийство, похищении важного личного документа и укрывательстве особо тяжких преступлений.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 декабря прошлого года Яранкин, Яцуненко, Елтышев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом полицейского в поселке Смышляевка Волжского района и напали на него и его супругу. Яранкин, используя найденный в доме топор, несколько раз ударил по голове потерпевших, в результате чего сотрудник полиции получил тяжкий вред здоровью, а его супруга погибла.

Помимо этого, злоумышленники похитили имущество и деньги потерпевших на общую сумму свыше 40 тысяч рублей, а также служебное удостоверение сотрудника полиции. После этого нападавшие на автомобиле под управлением находящегося с ними в сговоре Пермякова скрылись с места происшествия. Впоследствии Чистякова, знавшая о совершении данного преступления, предоставила в распоряжение сообщников свою квартиру, уничтожила испачканную кровью одежду и часть похищенных золотых украшений. Спустя несколько дней злоумышленники были задержаны.

В связи с тем, что Пермяков является военнослужащим, уголовное дело направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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