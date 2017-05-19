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17:45 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде разыскивается мужчина, избивший подростка в автобусе и забравший его смартфон

В областном центре возбуждено уголовное дело по факту грабежа с применением насилия в отношении 14-летнего подростка.

Источник: Новый Калининград

Напавший на него мужчина объявлен в розыск, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, нападение произошло 10 мая 2017 года около 15 часов 10 минут в салоне рейсового автобуса, следующего по маршруту № 40 возле улицы Беговой в Калининграде.

Неустановленный мужчина открыто похитил у 14-летнего подростка смартфон, выхватив его из рук несовершеннолетнего. Когда парень попытался задержать злоумышленника, тот в ответ нанес ему несколько ударов по лицу. В это время автобус сделал очередную остановку, и мужчина покинул салон.

Следственное управление СК России по Калининградской области обращается к очевидцам случившегося и всем, кто обладает информацией, представляющей интерес для расследуемого уголовного дела, с просьбой явиться в следственный отдел по Московскому району города Калининграда регионального управления СКР по адресу: город Калининград, улица Молодой Гвардии, дом 2/4, либо позвонить по телефонам 8 (401) 2 672 417, 8 (401)2 672 473.

Уголовно дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для здоровья).

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