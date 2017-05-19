В доме в Большом Казачьем переулке обрушились перекрытия

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, у дома, который сейчас находится на реконструкции, обвалилась крыша. Спасатели разгребают завалы на площади 30 квадратных метров. В районной администрации уточнили, что в доме 10 в Большом Казачьем также работает аварийная бригада местного жилкомсервиса.

В результате инцидента никто не пострадал.

Дом был построен в 1906 году. Судя по открытым данным, он опустел еще в конце прошлого века.