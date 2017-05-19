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18:56 (мск), источник: Интерфакс

Серверы МЧС атаковал вирус WannaCry

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Серверы МЧС России подверглись атаке глобального компьютерного вируса WannaCry, на работе спасательных служб атака не отразилась, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: Reuters
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«Пострадали серверы, обеспечивающие обмен информацией между административными службами. Непосредственно на работе спасательных подразделений атака не отразилась», — сказал собеседник агентства.

Атака коснулась, в том числе, серверов, расположенных в некоторых региональных центрах МЧС. По словам источника, часть пострадавших данных уже удалось восстановить. «Это касается работы бухгалтерско-финансовых служб, работа которых ведется в обычном режиме», — сказал собеседник агентства.

По его словам, технические подразделения ведомства работают над устранением последствий атаки.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации со стороны ведомства.

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