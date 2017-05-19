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19:53 (мск), источник: РИА Новости

МЧС России опровергло информацию об атаке вируса WannaCry на свои серверы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. МЧС России опровергло информацию об атаке глобального компьютерного вируса WannaCry на свои серверы.

Источник: РИА Новости

«Никакой вирусной атаки не было, все серверы и компьютерные системы как работали, так и работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе предположили, что «СМИ что-то перепутали».

«Несколько попыток вирусных атак на компьютеры министерства были зафиксированы неделю назад, 12 мая, но все они были успешно отражены. Других попыток не было зафиксировано», — отметили в МЧС.

Представитель ведомства добавил, что и неделю назад не пострадал ни один компьютер, не был заражен ни один сервер, включая базы данных.

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