МЧС России опровергло информацию об атаке вируса WannaCry на свои серверы

«Никакой вирусной атаки не было, все серверы и компьютерные системы как работали, так и работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе предположили, что «СМИ что-то перепутали».

«Несколько попыток вирусных атак на компьютеры министерства были зафиксированы неделю назад, 12 мая, но все они были успешно отражены. Других попыток не было зафиксировано», — отметили в МЧС.

Представитель ведомства добавил, что и неделю назад не пострадал ни один компьютер, не был заражен ни один сервер, включая базы данных.