В Сумской области сотрудник НАБУ попался на взятке в $150 тыс
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КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. В Сумской области сотрудник НАБУ и его подельник требовали взятку в размере 300 тысяч долларов от владелицы торговой марки и сети магазинов, сообщила в Facebook
Взятку сотрудник НАБУ требовал за прекращение уголовного преследования и закрытии уголовного производства.
Как сообщила Сарган, позже в одном из киевских ресторанов правоохранитель согласился уменьшить вдвое востребованную сумму по просьбе предпринимательницы.
«На получении этой суммы — 150 тысяч долларов — сотрудник НАБУ и его сообщник были сегодня задержаны работниками прокуратуры Сумской области и СБУ», — написала Сарган.
Ранее сообщалось, что следователи прокуратуры Киева совместно с сотрудниками СБУ и ГФС задержали за систематическое взяточничество госинспектора отдела таможенного оформления в «Аэропорту «Киев» и его