В Актау родители не нашли своего ребенка в детском саду

В детском саду Актау потеряли ребенка. О том, что двухлетней Ясмин нигде нет, работники яслей заметили только когда за ребенком пришли родители, передает телеканал КТК.

За двухлетней Ясмин Джабировой, которая всего неделю ходила в частный детский сад, родители пришли… и онемели. Ни на детской площадке, ни в группе малышки не было. Когда обеспокоенные мама с папой попытались выяснить, где же их дочь, в ответ услышали: девочку уже забрали. А вот кто и когда, воспитатели ответить не смогли.

Пропавшую малышку перепуганная мать случайно нашла совсем в другом детском саду. Сюда девочка забрела каким-то чудом, преодолев десятки метров и дорогу. За малышкой в ожидании, что ее кто-нибудь спохватиться, присматривали воспитатели. В «чужом» саду ребенок провел несколько часов.

«Это просто на самом деле счастливое стечение обстоятельств, что она добежала туда и зашла поиграть, что шоколадной никто не поманил и не увез. А ведь ребенок также мог попасть под колеса автомобиля», — с отчаянием в голосе говорит мама Ясин Руфия Джабирова.

Каким образом двухлетняя малышка сумела покинуть детский сад через двухметровый забор в дошкольном учреждении прокомментировать отказались. И не удосужились открыть дверь журналистам, ссылаясь на отсутствие руководства.

Из детского сада «Еркетай», где потеряли их дочь, Руфия Джабирова с супругом забрали Ясмин насовсем. Родители решили обратиться с заявлением в полицию и городской отдел образования с требованием привлечь к ответственности руководство дошкольного учреждения. В ведомствах уже начали проверку и обещали наказать виновных.

Родители Ясмин решили придать свой случай огласке, чтобы уберечь от подобных ситуаций других детей. Своему же ребенку они уже подыскивают новый детский сад. На этот раз с охраной и видеонаблюдением.