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22:23 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура просит арестовать экс-главу Роснано Меламеда на время суда над ним

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Прокурор попросил Черемушкинский суд Москвы заключить под стражу на шесть месяцев экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова, обвиняемых в растрате 220 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

Суд провел предварительные слушания по делу, в ходе которых прокуратура заявила, что участие подсудимых в процессе возможно только при избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Меламед ранее содержался под домашним арестом, а Понуров под стражей, но оба были освобождены в связи с истечением максимального срока.

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Суд освободил бывших руководителей «Роснано»

Предварительные слушания проходили в закрытом режиме. Как сообщил ТАСС один из участников процесса, защита подсудимых попросила о прекращении дела в связи с процессуальными нарушениями при расследовании. Потерпевшая сторона в лице компании «Роснано» просила о возвращении дела в прокуратуру в связи с отсутствием ущерба. Прокуратура в свою очередь возражала против удовлетворения этих ходатайств и просила назначить рассмотрение дела по существу.

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации «Роснано» в отношении бывших руководителей компании: Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова. Меламед был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Меламед и Понуров были освобождены из- под стражи 10 мая в связи с истечением предельного срока их мер пресечения.

По версии следствия, в 2008—2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники «Алемара» Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из корпорации, Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

По словам адвокатов, защита намерена доказать в суде невиновность обвиняемых. Также неизменной остается и позиция компании «Роснано», где уверены в невиновности Меламеда и Понурова и отсутствии ущерба компании из-за их действий.

Комментарии
8
Михаил
Инетересно... А как же рыжий? Кому роснано отдали? В статье о нем даже и не впомнили...
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Михаил
Столько наворотил, что ни одно поколение еще будет припоминать проклиная. А так, как не дурак, вот его и не слышно. Его время прошло, как и Касьянова.
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Андрей Гончаров
Точно. А ведь и правда, давно его не видно.
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