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22:50 (мск), источник: Интерфакс

Американский суд предъявил новые обвинения российскому хакеру Селезневу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Федеральный суд в американском штате Джорджия предъявил новые обвинения в кибермошенничестве российскому хакеру Роману Селезневу, говорится в отчете, распространенном в пятницу министерством юстиции США.

«Жителю Владивостока Роману Селезневу предъявлены обвинения в кибермошенничестве, связанные с взломом и кражей банковских данных RBS Worldplay, компании по обработке платежей, расположенной в Атланте (штат Джоржия)», — говорится в отчете министерства юстиции. Кроме того, в отчете говорится о 13 предполагаемых сообщниках Селезнева, среди которых два гражданина РФ — Виктор Плещук и Евгений Аникин, а также граждане Эстонии, Молдовы, Украины, Нигерии и США.

Ранее сообщалось, что американский суд приговорил Селезнева к 27 годам заключения. По данным обвинения, он «заработал как минимум $170 миллионов. на краже более двух миллионов номеров кредитных карт и продавая их на черном рынке». Суд присяжных в США признал хакера виновным по 38 пунктам из 40, предъявленных ему. Ему грозило более 30 лет лишения свободы.

Сам Селезнев полностью признал вину. Ранее он написал 11-страничное письмо, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью.

Россиянина арестовали на Мальдивских островах в 2014 году при участии правоохранительных органов США. При его задержании полиция обнаружила украденные номера 1,7 миллиона банковских карт, всего он нанес урон около 37 тысячам финансовых учреждений на общую сумму $170 миллионов. Впоследствии Селезнева доставили на частном самолете на Гуам, где находится военная база США, а затем — в Сиэтл.

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