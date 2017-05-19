За убийство медсестер военных отправили на строгий режим

Дело троих военнослужащих, обвиняемых СКР в убийстве медицинских работников, рассматривалось судом в закрытом режиме. Поводом для этого стало ходатайство адвокатов подсудимых, заявивших, что в ходе слушания будет обнародована информация о состоянии здоровья их подзащитных, находившихся на момент совершения преступления на излечении в психиатрическом отделении военного госпиталя.

Журналистов допустили в зал судебных заседаний лишь на заключительном этапе — в момент оглашения приговора. Документ судья зачитывал около двух часов. Подсудимые слушали его молча и внешних эмоций не проявляли. После перечисления всех инкриминируемых бывшим военным преступлений судья огласил свое решение — признавший свою вину Давид Зиганшин получил 18 лет колонии строгого режима, бывший контрактник внутренних войск Александр Томский проведет в колонии строгого режима 19 лет, экс-курсант академии им. Можайского Степан Даценко отправится на пять лет в колонию общего режима.

Помимо двойного убийства Томского и Зиганшина признали виновными в краже и попытке незаконного пересечения границы. Обвинения в дезертирстве с них сняли, поскольку военно-врачебная комиссия сочла, что они не годны к службе в армии по состоянию здоровья. Обвинение в побеге из воинской части было предъявлено только курсанту Даценко. Но вместе с тем именно его суд счел непричастным к убийству медсестер.

Как уже сообщал «Ъ», трагедия в 442-м окружном военном клиническом госпитале имени З. П. Соловьева произошла в ночь на 12 апреля 2016 года. Ночью в медучреждении были убиты две медсестры — 63-летняя Надежда Иванова и 53-летняя Ольга Горохова. Одна из женщин была задушена, другая скончалась от ножевых ранений. В то же время выяснилось, что из психиатрической палаты исчезли трое пациентов-военнослужащих. Предварительные диагнозы у курсанта и механика были схожими — «невротическое состояние», у контрактника МВД психиатры предполагали «психопатию».

Как следует из материалов дела, трое беглецов в военном госпитале оказались по одной причине — они пытались имитировать психические расстройства с целью уклонения от службы в армии. Опасаясь разоблачения и наказания за попытку дезертирства, они решили сбежать из госпиталя. Для реализации плана им было необходимо отнять ключи от помещений у дежурной медсестры. Как было доказано в ходе следствия, женщину зарезал Александр Томский — эксперты обнаружили на использованном преступником ноже следы его ДНК. Еще одну помешавшую им медсестру Зиганшин и Томский задушили. Помимо ключей от больничных дверей преступники забрали мобильные телефоны своих жертв и найденные в ординаторской деньги.

Спустя сутки беглые военнослужащие были задержаны пограничниками при попытке перебраться в Финляндию. Как позже пояснили дезертиры, они планировали, перебравшись во Францию, вступить в Иностранный легион. Но план не сработал. В погранзоне их встретил наряд с бойцами, прошедшими противодиверсионную подготовку. Беглецов скрутили и доставили на заставу им. пограничника Гарькавого.

Расследование двойного убийства длилось более года. Зиганшин свою вину признал полностью, Даценко согласился лишь с обвинением в дезертирстве. А Томский до конца отрицал свою причастность к преступлениям.

Защитники подсудимых заявили, что обжалуют приговор, считая его чрезмерно жестким. А представленные следствием доказательства вины их подзащитных адвокаты называют сомнительными, поясняя, что свидетели убийств видели лишь силуэты нападавших, а не их лица и, соответственно, следователи не могут однозначно установить, кто именно убивал медсестер.