В Сочи на месте обрушения дома работают 69 спасателей
КРАСНОДАР, 19 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Спасатели увеличили группировку на месте обрушения дома в центре Сочи, сообщили в пятницу РИА Новости в
КРАСНОДАР, 19 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Спасатели увеличили группировку на месте обрушения дома в центре Сочи, сообщили в пятницу РИА Новости в
«Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечено 69 человек и 20 единиц техники. На месте работают психологи МЧС России и кинологические расчеты МЧС России», — сообщили в ведомстве.
Сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного в 20.46 пятницы. По данным регионального управления СК РФ,