В Сочи на месте обрушения дома работают 69 спасателей

«Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечено 69 человек и 20 единиц техники. На месте работают психологи МЧС России и кинологические расчеты МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного в 20.46 пятницы. По данным регионального управления СК РФ, из-под завало извлечено тело одного погибшего, также в больницу был доставлен один пострадавший. По данным «Сочигоргаза», обрушившийся дом не был газифицирован. При этом, по предварительным данным СК, в доме «произошел хлопок газовоздушной смеси». ​