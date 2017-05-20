Причиной появления ямы на автодороге в Елабуге стала старая труба

Как объяснили в исполкоме города, причина обвала — старая ржавая труба, которая способствовала протоку воды, вследствие чего и произошел промыв грунта.

Напомним, яма размером 25 кв. м и глубиной не менее 2 м образовалась во вторник на дороге на окружном шоссе рядом со строящейся церковью в четвертом микрорайоне. Ее засыпали и сейчас она уже заасфальтирована и открыта для автомобилистов.