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10:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Причиной появления ямы на автодороге в Елабуге стала старая труба

(Елабуга, 20 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Стала известна причина провала грунта на окружном шоссе в Елабуге.

Как объяснили в исполкоме города, причина обвала — старая ржавая труба, которая способствовала протоку воды, вследствие чего и произошел промыв грунта.

Напомним, яма размером 25 кв. м и глубиной не менее 2 м образовалась во вторник на дороге на окружном шоссе рядом со строящейся церковью в четвертом микрорайоне. Ее засыпали и сейчас она уже заасфальтирована и открыта для автомобилистов.

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