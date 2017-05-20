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06:33 (мск), источник: РИА Новости

В Мексике дипломаты проверяют информацию о ранении россиянина

МЕХИКО, 20 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россиянин Алексей Макеев, проживающий в мексиканском Канкуне, в пятницу поздно вечером, возможно, был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому, сообщил РИА Новости консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот.

«В посольство поступает противоречивая информация, что он ранен, а также, что он сам мог ранить мексиканца, мы ждем официального подтверждения», — сказал Болбот.

По предварительной информации, толпа мексиканцев окружила дом Макеева, который стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет.

По другим данным, Макеев сам ранил мексиканца. «Он стрелял, два выстрела в грудь пришлись (мексиканцу), не известно, выжил тот или нет. Макееву повезло, что толпа не разорвала его прямо на месте», — рассказал РИА Новости проживающий в Канкуне россиянин Александр Толмачев.

По словам консула Болбота, Алексей Макеев — весьма известный персонаж, причем в России о нем снимали передачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.

«Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине, и что его принудительно лечили», — сказал консул.

При этом российское посольство, как только появилась информация о ситуации вокруг дома Макеева, пыталось защитить его. «Почетный консул в Канкуне Армина Вольперт связалась с главой федеральной полиции штата Кинтана-Роо, туда подтянули бойцов, связались с МИД Мексики, чтобы держали вопрос на контроле и защитили нашего гражданина», — сказал Болбот.

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